Premier Conseil de ville à Bienne pour la législature 2021-2024

Première séance pour le Conseil de ville de Bienne. Les élus seelandais se sont retrouvés mercredi soir pour la première fois de cette législature 2021-2024. Pour cette séance constitutive, c’est l’aîné des membres du législatif qui a commencé par présider la session. Le Vert Benedikt Loderer a ainsi dirigé l’élection de la présidence du Conseil de ville. Sans surprise, c’est la socialiste alémanique Salomé Strobel qui a été nommée. C’est elle qui a ensuite dirigé la suite de la séance.

Beat Feurer restera à la direction de l’Action sociale et de la sécurité

Avant même que les élus n’arrivent au Palais des Congrès une feuille a été déposée sur leur bureau. Il s’agissait d’une proposition d’amendement concernant le point 8 à l’ordre du jour, soit le projet d’arrêté sur l’attribution des directions au sein du Conseil Municipal biennois. Dans ce document, le groupe UDC/Les Confédérés, proposait au législatif de faire de Beat Feurer le nouveau directeur des Travaux publics, de l’énergie et de l’environnement. La nouvelle membre de l’exécutif, Lena Frank, aurait alors repris la direction de l’Action sociale et de la sécurité. Le Conseiller municipal agrarien avait déjà fait part, lors de la séance de l’exécutif concernant l’attribution des directions, qu’il aspirait à un changement après huit ans passé à la tête de la direction de l’Action sociale et de la sécurité. Il n’a pas été entendu et le principe d’ancienneté n’a pas non plus été pris en compte. Pascal Bord du Parti radical romand a précisé lors des discussions que ce principe n’a jamais été pratiqué à Bienne. Luca Francescutto de l’UDC a lui relevé que la gauche a critiqué Beat Feurer et sa gestion de l’ASS durant des années et qu’au moment où ce dernier souhaite changer de dicastère, elle ne le lui permet pas. Mohamed Hamdaoui du Centre a lui demandé au Conseil municipal de « jouer son rôle et de maintenir sa collégialité ». Le Conseil de Ville par 40 non, 16 oui et 2 abstentions a décidé de rejeter la proposition d’amendement du groupe UDC/Les Confédérés. Les dicastères ne changeront donc pas de direction.