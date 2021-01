Mesures plus strictes dans les prisons bernoises

Le Conseil-exécutif affine encore les mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus. Il durcit celles qui concernent les prisons et autres établissements d’exécution judiciaire, où le port du masque sera obligatoire dans les espaces clos. Le gouvernement interdit les visites, exception faite des avocats, des autorités et des aumôniers. Les détenus n’auront plus droit aux sorties et aux congés. Les nouveaux arrivés seront placés en quarantaine tant qu’il ne sera pas établi qu’ils ne sont pas malades.







Ordonnance prolongée jusqu'à fin février



Par ailleurs, le gouvernement bernois abaisse à 5 le nombre de personnes qui peuvent prendre part à des manifestations politiques. En revanche, il lève l’interdiction de collecter des signatures pour les objets cantonaux et communaux et la suspension des délais qui s’y rapportent. Enfin, il prolonge l’ordonnance COVID jusqu’au 28 février, tout ceci en raison de la situation épidémiologique. /comm-clo