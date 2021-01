Un examen à distance : comment ça se passe ?

« Je me sens chanceuse quant aux bonnes conditions de travail que j’ai chez moi, et je comprends que d’autres n’aient pas cette chance », estime Erica Berazategui, étudiante en lettres en deuxième année à l’Université de Neuchâtel. La jeune femme est consciente que le semestre d’automne à la maison et la session d’examen en ligne (en cours) n’ont pas été les plus roses. Mais malgré toutes les conséquences de la situation sanitaire, elle était bien préparée pour son dernier examen oral, passé ce matin. Nous l’avons suivie lors de cette épreuve.