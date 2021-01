Le Conseil-exécutif garde le cap malgré la crise

Le ton était raisonnablement optimiste à l’heure du bilan pour le Conseil-exécutif bernois. S’il se réjouit de l’avancée des projets prévu dans le plan de législature, les conséquences financières de la crise commence à poindre leur nez. Réuni in coropore face à la presse, les sept conseillers d’Etat ont souhaité donné l’image d’un gouvernement « unis dans la crise ». Ils ont tenu à remercier une nouvelle fois la population bernoise pour les efforts consentis durant cette crise, et « partage la douleur des familles endeuillées ou touchées par la maladie ».





L’économie et les finances cantonales mises à rude épreuve

Le tissu économique bernois est durement affecté par la crise. À l’heure actuelle, ce sont près de 208 millions de francs de fonds cantonaux et fédéraux qui sont mis à disposition pour les cas de rigueur. Selon l’administration cantonale, ce sont entre 5'000 et 10'000 entreprises qui sont éligibles à l’échelle du canton. Les dépenses cantonales ont largement augmenté pour faire face à cette situation. Aucune baisse des dépenses n’est prévue pour 2021. Le système de santé est de loin le poste le plus important. Les effets collatéraux de la crise touchent également les recettes. Les entreprises de transport public enregistrent un chiffre d'affaire en fort recul. Pour faire face aux dégâts survenus et à venir, le Conseil-exécutif prévoit de contracter une dette de plusieurs centaines de millions dans un avenir proche.





« Moutier a toute sa place dans le canton de Berne »

L’exécutif a rappelé la prochaine échéance dans les urnes. Le 28 mars prochain, Moutier devra se prononcer pour la seconde fois sur son appartenance cantonale. La récente modification du statut particulier du Jura bernois est un geste pour « montrer l’attachement du Conseil-exécutif à Moutier ». Les citoyens de Moutier devront en décider, « seuls », martèle le gouvernement.





Mise en place d’un état-major spécial

La première vague a été l’occasion de tester en condition réelle l’efficacité de l’organe de conduite cantonal pour lutter contre la crise. Cet organe a notamment mis en place une hotline, s’est procuré du matériel de protection et s’est coordonné avec l’armée et la protection civile pour mettre en place des infrastructures de quarantaine et des centres de dépistage du coronavirus. Suite à cette première vague, le gouvernement bernois a mis sur pied un état-major spécial, qui est désormais chargé de la campagne de vaccination. La communication avec les communes est qualifiée de « bonne ». Par ailleurs, il est à noter que les établissements pénitentiaires ont été relativement épargné par la pandémie. Parmi les quelques 6'000 arrivées et départs dans les prisons bernoises en 2020, seuls 14 tests positifs on été décelés.





La campagne de vaccination bat son train

Lancée le 11 janvier 2020, la campagne de vaccin administre actuellement 1'000 à 2'000 doses par jour à l’échelle du canton. À terme, le Conseil-exécutif, il est prévu d’injecter 5'000 doses par jour, sept jours sur sept, dès que l’approvisionnement le permettra.





La formation et la culture dans l’expectative

Les efforts consentis par les écoliers, élèves, apprentis et étudiants ont été remarquables, confirme le Conseil-exécutif. Le port du masque et le respect des distanciations sociales ont été respectées dans l’ensemble et ont permis de continuer l’enseignement en présentiel pour les plus jeunes. Autre secteur durement touché, la culture a pu être soutenue grâce à la mise à contribution du Fonds de loterie au Fonds d’encouragement des activités culturelles. Ce sont 1236 demandes qui ont pu être traitées par le service concerné.





Le Sitem et la HES de Bienne vont de l’avant

Dans les 10 à 15 ans, ce sont près d’un milliard de francs qui seront investis sur le site de l’Hôpital de l’Île pour développer un campus de médecine de pointe. La Confédération a par ailleurs réitéré sa participation au projet d’ici 2024. Le nouveau campus de la HES à Bienne connaît quelques retards, qui auront des répercussions sur les nouveaux bâtiments de Berthoud. /comm-lfe