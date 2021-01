Un hiver rude sur les chantiers

L'hiver et la crise sanitaire mènent la vie dure aux ouvriers. La fermeture des restaurants empêche les « pauses-café » et les repas de midi chauds dans les lieux fermés. Certains employés n'ont ainsi pas accès à des toilettes pendant toute la journée. Entre le Jura et le Jura bernois, ce sont environ 5'000 personnes qui n'ont pas accès à des repas chauds durant leurs heures de travail.