Covid-19 : deux écoles fermées à Bienne

Une quinzaine d’enfants et quatre encadrants ont été mis en quarantaine avec leurs familles après la découverte d’un cas positif à un variant du coronavirus à l'école enfantine francophone Geyisried, à Bienne. L'établissement a été fermé, selon un communiqué diffusé jeudi par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration. Des rencontres ayant eu lieu avec des élèves de l’école à journée continue du Sahligut, celle-ci a aussi été fermée et quelque 105 personnes-contact de second degré ont été mises en quarantaine. /comm-oza