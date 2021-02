Dépistage du Covid-19 à Tramelan le 17 février

Il sera possible de se faire dépister du coronavirus ce mercredi 17 février. Le camion de dépistage affrété par le canton de Berne sera stationné sur le parking de la Marelle et à disposition gratuitement de la population de la région de 9h00 à 16h00 indiquent les autorités locales dans un communiqué lundi. Le débit de ce camion est d’environ 50 personnes à l’heure. Pour se faire dépister, les inscriptions sont nécessaires et ne pourront se faire qu’à partir de mardi, soit via le site www.mtzbern.ch/fr, soit via la chancellerie municipale (032 486 99 99). /sbo