Tête de Moine : nouveau gérant

Du changement à la tête de l’interprofession et de l’association des fabricants de Tête de Moine. Martin Siegenthaler a été nommé nouveau gérant par les comités, selon le communiqué transmis ce lundi. Agro-ingénieur en économie laitière et au bénéfice d’un Executive Master of Business Administration (EMBA), il est actuellement responsable des achats de fromage auprès du siège principal de l’entreprise Coop à Bâle. Il succèdera à Olivier Isler dès le mois de juin 2021. Martin Siegenthaler a travaillé toute sa carrière dans le domaine du fromage. Son expérience sera donc un plus selon lui :