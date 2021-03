Le Grand Conseil dit « oui » au Jura bernois

Le Jura bernois et l’arrondissement francophone de Bienne renforcent leur position. Le Grand Conseil bernois a accepté lundi la révision de la loi sur le statut particulier (LStP). Le texte entrera en vigueur le 1er janvier 2022.





Un cercle électoral unique

Parmi les changements apportés par la nouvelle mouture, le Conseil du Jura bernois (CJB) fait état de la modification des cercles électoraux. L’arrondissement administratif du Jura bernois fera foi, et non plus les trois anciens districts de La Neuveville, Courtelary et Moutier. Lors des élections des membres du CJB, les habitants de la région pourront donc voter des listes complètes, sans tenir compte du cercle électoral des candidats.