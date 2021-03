On teste vendredi à St-Imier

Que vous présentiez des symptômes ou non, il sera possible de se faire tester gratuitement le vendredi 19 mars de 10h à 16h à St-Imier. L’unité mobile du canton de Berne sera stationnée sur la place des Abattoirs, annoncent les autorités imériennes dans un commnuniqué. Etant donné qu'il s'agit de tests salivaires, il s’agit de ne pas manger, boire ou fumer dans la demi-heure qui précède l'opération. Il sera possible de s’inscrire la veille directement sur la page d’inscription du centre de dépistage rapide du canton de Berne. Si vous ne disposez pas d’un accès à internet, vous pourrez prendre rendez-vous auprès de l’administration communale de Saint-Imier au 032 942 44 18, le jeudi 18 mars également, entre 9h et 12h puis de 13h30 à 16h45. Dans la limite des places disponibles, il est aussi possible de se faire tester sans avoir pris rendez-vous. /comm-oza