Vaccin : 20’000 rendez-vous supplémentaires

10'000 Bernoises et Bernois de plus peuvent s’inscrire pour recevoir le vaccin de Moderna contre le Covid-19. Le canton a communiqué ce lundi qu’à la suite d'une nouvelle livraison de vaccins de Moderna, il a ouvert 20’000 rendez-vous supplémentaires. Cela signifie que 10’000 personnes peuvent s’inscrire pour une première et une seconde injection.

Le canton rappelle que seules les personnes du groupe cible A (75 ans ou plus) et celles du groupe cible B (malades chroniques à haut risque, sans limite d’âge) sont admises à la vaccination pour le moment, et que les personnes du groupe cible B doivent présenter obligatoirement une attestation médicale. /comm-lyg