Vaccination : 90’000 rendez-vous de plus

Le canton de Berne ouvrira progressivement ces prochains jours 90’000 rendez-vous supplémentaires. Cela signifie que 45’000 personnes pourront s’inscrire pour une première et une seconde injection. Dès à présent, les 65-74 ans (groupe cible C) peuvent s’inscrire à la vaccination en plus des groupes cibles déjà admis, le A (75 ans ou plus) et le B (malades chroniques à haut risque, sans limite d’âge). Le canton rappelle dans son communiqué que les personnes du groupe cible B doivent présenter obligatoirement une attestation médicale si elles ont moins de 65 ans.





Vaccination du groupe A pas totalement terminée

Toutes les personnes du groupe cible A qui se sont inscrites par téléphone et qui n’ont pas encore obtenu un rendez-vous recevront un courrier du canton de Berne leur proposant une date de vaccination dans un centre. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration veut ainsi s’assurer que toutes les personnes de 75 ans ou plus qui le souhaitent soient vaccinées.





La mission des équipes mobiles continue

Jusqu’ici, les équipes mobiles ont vacciné à domicile les personnes qui ne pouvaient pas se rendre dans un centre de vaccination, même avec de l’aide. Ces équipes seront désormais mobilisées pour la vaccination dans les entreprises ou dans des endroits excentrés, par exemple.





Privilégier l'inscription en ligne

Toutes les informations concernant la vaccination et l’inscription sont sur le site du canton de Berne. Le numéro de téléphone 031 636 88 00 est réservé aux personnes qui ne peuvent pas s’inscrire en ligne. La Direction de la santé recommande donc de s’inscrire en ligne autant que possible. /comm-lyg