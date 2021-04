Bienne : un crédit pour remplacer les canalisations de la rue du Coteau

Les canalisations de la rue du Coteau sont en mauvais état et leur diamètre est trop étroit. Un risque de pollution est à craindre en cas de fuite. Le Conseil municipal biennois demande donc ce vendredi un crédit au Conseil de ville pour remplacer ces équipements. L’enveloppe se monte à 1,5 million de francs à la charge du compte spécial « eaux usées ».

Les travaux vont être coordonnés avec le remplacement des conduites de gaz, d’eau et d’électricité d’Energie Service Bienne. Ils devraient débuter au deuxième trimestre de cette année et s’étaler sur 18 mois. Les places de stationnement publiques devront être supprimées durant ce laps de temps en raison de l’étroitesse de la rue. Certains tronçons seront également interdits au trafic. La ville note que les riverains et riveraines pourront accéder aux immeubles « dans la mesure du possible mais parfois dans des conditions plus difficiles ». /comm-amo