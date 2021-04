Le hêtre, facteur de multiplication des tiques

Le hêtre joue le rôle de multiplicateur de tiques. Une étude de l’Université de Neuchâtel a démontré, pour la première fois en Europe, le lien entre les deux éléments. Lorsque les hêtres produisent davantage de graines, les rongeurs qui s’en nourrissent sont également plus nombreux. Deux ans plus tard, ce sont les tiques infectées par la borréliose de Lyme qui augmentent parce que les larves se servent des rongeurs comme des hôtes.

Ces recherches, qui ont fait l’objet d'un article dans la revue scientifique Parasites and Vectors, peuvent avoir une portée prédictive. « Il y aura beaucoup de tiques si les hêtres ont produit beaucoup de graines deux ans auparavant », expliquent les auteurs.

Le constat est d'autant plus fort en période de flambée de production de graines, un phénomène appelé « masting ». Le passage entre une production de graines très basse et le niveau le plus élevé fait pratiquement doubler la densité de nymphes infectées.

Cette recherche s’appuie sur une vaste collection de 40'000 tiques, prélevées une fois par mois entre 2004 et 2018 dans la montagne de Chaumont. Cindy Bregnard, première auteure de l’article et doctorante au Laboratoire d'écologie et d'épidémiologie parasitaires de l’Université de Neuchâtel, a ainsi pu bénéficier du travail minutieux d’un de ses prédécesseurs pour puiser dans de multiples données. Cindy Bregnard :