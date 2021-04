Pour une loi révisée sur l’information dans le canton

Le Conseil-exécutif veut moderniser la loi sur l’information. Il soumet au public une révision de ce texte qui date de 1993 jusqu’au 9 juillet. Le canton note que les technologies de l’information et de la communication ont fortement évolué ces dernières années, avec notamment l’essor d’internet et des réseaux sociaux. Conséquence : « l’information n’est plus unilatérale : elle s’est transformée en un dialogue beaucoup plus intensif entre les autorités et le public dans les nouveaux médias ». La révision adapte donc les bases légales aux nouvelles technologies tout en conservant les règles bien établies de la législation en vigueur relatives au principe de publicité.





Une aide indirecte aux médias

Outre l’adaptation aux nouveaux moyens de communication, le Conseil-exécutif propose, avec cette loi modifiée, d’accorder une aide financière aux médias bernois qui traitent de sujets locaux à contenu politique. Cette aide sera indirecte et pourrait prendre la forme d’un soutien financier à des agences de presse ou à d’autres institutions qui soutiennent les médias ou à des offres de formation de base et continue.

Pour la partie francophone du canton plus précisément, le canton prévoit d’élargir l’aide directe déjà en place à tous les médias de la région.





Objectif : viser les jeunes

Le canton souhaite, avec ce texte, réussir à stopper l’érosion de l’intérêt des jeunes pour des sujets locaux, régionaux et cantonaux. La nouvelle loi pose la base légale nécessaire pour soutenir des offres d’information et des projets destinés à encourager la formation politique ou les compétences médiatiques. /comm-amo