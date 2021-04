Tavannes : priorité au vaccin

Le canton de Berne veut accélérer le rythme de la vaccination. En prévision de l'arrivage de grandes quantités de doses, le centre de Tavannes réoriente sa mission. Les dépistages Covid-19 ont été abandonnés la semaine passée pour concentrer toutes les ressource sur l'administration du vaccin, selon un communiqué diffusé mardi par l'Hôpital du Jura bernois (HJB). Le centre étendra ses horaires d'ouverture ces prochaines semaines afin d'assurer un fonctionnement sept jours sur sept. Quant aux tests, ils s'effectueront désormais uniquement sur les sites de Moutier et de St-Imier, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h. Il est toujours possible de prendre rendez-vous au 032 942 20 00. /comm-oza