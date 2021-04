Parc éolien de Jeanbrenin: une opposition 

Une nouvelle étape de franchie pour le parc éolien de Jeanbrenin. La mise à l’enquête publique du projet en vue de l’implantation de trois éoliennes sur le secteur des Bises de Cortébert et de Corgémont est arrivée à échéance le 8 avril dernier. Les communes concernées – à savoir Cortébert, Corgémont et Courtelary - informent conjointement vendredi dans la feuille officielle du district de Courtelary que sept personnes sont venues consulter les documents dans les trois administrations entre le 5 mars et le 8 avril.





Des oppositions venues d’ailleurs

Les conseils municipaux précisent qu’aucun habitant des trois villages, ni aucune association nationale de protection de la nature n’ont fait opposition. Seule une opposition a été déposée par Paysage Libre BEJUNE. Les communes ne mentionnent pas le nom de l'association dans leur communication mais cette entité anti-éolien a revendiqué le dépôt de cette opposition la semaine dernière via un communiqué. Elle est signée par 47 personnes dont la grande majorité habite hors du périmètre du parc éolien envisagé détaillent les exécutifs des trois localités.

Cette opposition sera évaluée puis le plan de quartier qui fait office de permis de construire sera soumis aux assemblées municipales de Cortébert et Corgémont le 21 juin prochain. /nme