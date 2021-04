Vaccination : la barre des 10% est franchie

La vaccination franchit un palier dans le canton de Berne. Depuis le début de la campagne, 160'000 personnes au total ont reçu au moins une dose de vaccin. Plus de 90'000 personnes ont reçu les deux injections et sont donc totalement vaccinées, indique la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration dans un communiqué diffusé vendredi. Cela correspond à 10% de la population de 16 ans ou plus, c’est-à-dire de la population vaccinable. Plus de 7'000 doses sont administrées quotidiennement et ce chiffre est en constante augmentation.







Nouveaux rendez-vous



Le canton annonce par ailleurs que 7'000 nouveaux rendez-vous pour 3'500 personnes sont proposés aux groupes cibles A, B et C dès ce vendredi. Les personnes du groupe B n’ont plus besoin de présenter un certificat médical car la grande majorité des personnes prioritaires ont pu être vaccinées. Dans le groupe C, quelque 15'000 personnes attendent encore un rendez-vous. Dès que de nouvelles livraisons seront arrivées en Suisse, la vaccination sera ouverte à d’autres groupes cibles et la cadence augmentera.



Toutes les informations à jour sur la vaccination, l’enregistrement et l’inscription sont à trouver sur le site internet dédié. Le numéro de téléphone 031 636 88 00 est exclusivement réservé à l’enregistrement des personnes qui n’ont pas accès à un ordinateur. /comm-oza