Tests de dépistage dans les écoles biennoises

L’exécutif de la ville de Bienne accepte l'invitation du Canton. Dans le cadre des tests en série, les élèves et les membres du corps enseignant seront soumis une fois par semaine à un test de dépistage du coronavirus. Ces tests commenceront dans la semaine du 3 mai. La Ville de Bienne explique que la participation est volontaire, gratuite pour les parents et ouverte à tous les élèves de la 3H à la 11H. Une autorisation des parents sera nécessaire. Les écoles informeront plus en détails les élèves et les parents après les vacances de printemps. /comm-vre