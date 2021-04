Les pharmacies prêtes à vacciner dans le canton

Une solution « plus efficace »

Les pharmacieplus de Tramelan, La Neuveville et St-Imier ont décidé de participer à l’expérience. Leur propriétaire Hugo Figueiredo et ses collaboratrices ont trouvé une solution pour être « plus efficace ». Ils ont décidé de regrouper leurs forces en un lieu qui reste à déterminer. L’idée est de pouvoir organiser des jours de vaccination où il sera possible d’injecter presque 300 doses quotidiennement. Selon Hugo Figueiredo, cette alternative a été appréciée au canton. Cependant, le pharmacien sait que le nombre de piqûres « dépendra du nombre de doses reçues ». Mais pour lui, c’est un « soulagement » de pouvoir le faire en pharmacie. Hugo Figuiredo affirme que le lien de proximité avec les clients est un plus pour faire avancer la vaccination. /lge