Vaccination de groupe : la phase pilote démarre

Plusieurs projets pilotes de vaccination en entreprise et de vaccination de groupe vont démarrer dans le canton de Berne dès le lundi 3 mai. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI) l'a annoncé vendredi dans un communiqué. Les personnels de BLS, de Bernmobil et des CFF seront vaccinés contre le coronavirus dans le cadre de ces tests. Le critère de service public a été déterminant dans le choix des entreprises, qui décident elles-mêmes par ailleurs dans quel ordre vacciner leur personnel.





Deux types de vaccination en parallèle



Une vaccination de groupe est prévue dans le nouveau centre cantonal installé dans l’ancienne Festhalle de BernExpo. La semaine prochaine, la DSSI arrêtera l’organisation et les procédures, et elle débutera la formation. Selon les autorités, la vaccination de groupe est judicieuse quand des équipes d’âges différents travaillent ensemble et que le risque de contagion peut être diminué grâce aux injections. Des rendez-vous sont fixés à la population en plus de ceux réservés aux différents groupes afin de tester le fonctionnement en parallèle.

Notons qu'il reste actuellement des rendez-vous de vaccination réservés aux groupes A à L et O. L’inscription est recommandée. En effet, ces groupes vulnérables ne pourront plus être traités prioritairement une fois que la vaccination sera ouverte aux groupes les plus nombreux. /comm-oza