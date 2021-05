La vaccination ouverte à tous les adultes

Le canton de Berne ouvre la vaccination aux groupes M (50-64 ans) et N (18-49 ans). Désormais, tous les adultes peuvent accéder aux doses. Les deux nouveaux groupes comptent pour l'heure près de 160'000 personnes désireuses de se faire vacciner, selon un communiqué diffusé mercredi par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration. Et leur nombre augmente chaque jour. Seul le groupe R (16-17 ans) n'a pas encore désigné. Les rendez-vous supplémentaires seront mis en ligne mercredi soir à partir de 20h, en continu.







Pharmacies : peu de doses pour l'heure



Sont disponibles dans les centres de vaccination les doses non demandées parmi les 13'000 libérées lundi, ainsi qu'un contingent supplémentaire de 10'000 doses. En outre, 25'000 doses sont à disposition dans les cabinets médicaux affiliés. Les pharmacies participantes n’ont obtenu pour l’heure qu’un petit contingent de doses, si bien que les possibilités de rendez-vous sont encore rares.

Le canton attend des livraisons pour 200'000 doses ces quatre prochaines semaines. Il ouvrira les rendez-vous une fois que les vaccins seront arrivés en Suisse. Toutes les informations sur la vaccination, l'enregistrement et l'inscription sont disponibles sur le site du canton. Les inscriptions chez les médecins de famille ou les pharmacies sont à fixer directement chez eux dès la semaine prochaine. /comm-oza