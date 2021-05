Covid-19 : le canton de Berne avance dans sa lutte

Le canton de Berne prépare ses manifestations pilotes pour cet été. Le Conseil exécutif a annoncé ce vendredi qu’il a déjà élaboré une trame. Il prévoit une manifestation dans chacun des domaines suivants : sport professionnel, sport amateur, culture, monde de la nuit et économie. Pour le moment, il a déjà été défini ceux qui seront organisés, à savoir les championnats suisses d’athlétisme, le festival du 25e anniversaire du FC Gerzensee et une conférence d’affaire, le Startup DAY à Berne. « Grâce à cet éventail d’événements, nous pouvons acquérir beaucoup d’expérience pour les évènements futurs, mais surtout nous pouvons explorer comment de plus grandes foules peuvent et doivent se comporter à l’avenir pour que les événements puissent avoir lieu » a clamé le directeur de la santé et président du gouvernement bernois Pierre Alain Schnegg lors de la conférence de presse.





Augmentation des capacités de vaccination

Afin de pouvoir administrer rapidement les grandes quantités de vaccins attendues, le canton de Berne a annoncé qu’il ouvrira lundi 10 mai un dixième centre de vaccination dans l’ancienne Festhalle à BernExpo. Jusqu’à 5’000 doses supplémentaires pourront y être administrées chaque jour. À partir du 17 mai, le camion de test converti en camion de vaccination se déplacera dans des communes excentrées du canton pour administrer jusqu’à 500 doses par jour.

Tous les groupes sont admis à la vaccination depuis cette semaine, y compris les 16-17 ans. Les quantités de vaccins étant encore limitées, peu de rendez-vous ont pu être fixés cette semaine. Mais le canton de Berne s’attend à recevoir dans le courant du mois de mai environ 200’000 doses de vaccin Moderna et 50’000 doses de vaccin Pfizer/BioNTech. En outre, 300’000 doses devraient arriver en juin et au moins 150 000 en juillet.

Dans le canton de Berne, la vaccination du personnel des entreprises et d’autres groupes débutera à la mi-mai. Un accès distinct est prévu au centre de BernExpo pour le personnel des grandes entreprises ou organisations.





Vif intérêt du personnel des écoles pour les rendez-vous de vaccination à leur intention

Le personnel des écoles a répondu présent. Les rendez-vous de vaccination mis à sa disposition en début de semaine ont tous été réservés en l’espace de trois jours. Plus de 11’000 personnes se sont inscrites en ligne entre l’ouverture lundi et jeudi soir. Elles recevront leur première dose de vaccin au cours des deux prochaines semaines et leur deuxième dose quatre semaines plus tard. Le but de vacciner un maximum de personnes travaillant dans les écoles est donc atteint grâce à l’accès facilité qui leur a été proposé. Le niveau élevé de la demande montre l’importance du besoin. Cette opération, associée aux tests répétés réalisés à large échelle dans les écoles, établit une base importante pour protéger la santé du personnel des écoles et pour assurer l’enseignement présentiel. A noter qu’à partir de ce lundi 10 mai, les rendez-vous destinés au personnel des écoles se dérouleront au nouveau centre de vaccination sur le site de BernExpo, et que dès maintenant, toutes les personnes travaillant dans les écoles qui n’ont pas encore de rendez-vous et qui souhaitent se faire vacciner sont invitées à utiliser le dispositif ordinaire par groupe cible.





80’000 personnes testées dans écoles

Au cours de la première semaine de tests à large échelle dans les écoles, le laboratoire de Münsingen a analysé plus de 9’000 groupes d’échantillons et 80’000 personnes environ ont participé à l’opération. Seules 9 personnes ont été testées positives au coronavirus. Les tests à large échelle seront étendus aux écoles professionnelles à partir de la semaine prochaine, comme prévu par le canton de Berne.





Importance du travail de la police cantonale

Le Conseil exécutif a tenu également à relever le rôle important que joue la police cantonale dans l’augmentation des capacités de vaccination. Elle dirige le projet de dixième centre de vaccination et est également responsable de la conversion du camion de test en camion de vaccination, dont elle organise les déplacements dans les communes. Lors du point de presse, le directeur de la sécurité Philippe Müller a rappelé que la police avait pour mission d’assurer la sécurité de la population de manière globale, une mission qu’elle assume précisément en cette période de pandémie. C’est elle par exemple qui dirige les opérations de test dans les écoles et qui transporte les échantillons jusqu’au centre de pooling et d’analyse de Münsingen. /comm-lyg