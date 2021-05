Les possibilités de vaccination dans la région

Pour le moment, une seule salle est disponible pour la vaccination à la pharmacie de Tramelan, alors que plusieurs centaines de personnes se sont déjà inscrites. Fatima Carnal espère pouvoir vacciner à plus large échelle en sortant de la pharmacie, grâce à une salle mise à disposition de la commune. Elle espère pouvoir commencer prochainement, dans l’optique de vacciner toutes les personnes qui se sont inscrites le plus rapidement possible. Fatima Carnal indique également qu’il est toujours possible de s’inscrire directement sur le site internet de la pharmacieplus Schneeberger à Tramelan.







Pas besoin de rendez-vous au CMB

Le Centre Médical Bienne propose des journées ou demi-journées pendant lesquelles tout un chacun peut venir se faire vacciner sans rendez-vous. Le CMB a ouvert cette possibilité depuis une dizaine de jours. Walter Koch, pédiatre et responsable de la vaccination à la clinique, est satisfait d’avoir choisi l’option sans rendez-vous :