Vaccination : nouveaux rendez-vous ajoutés

Mise en place de nouveaux rendez-vous pour la vaccination dans le canton de Berne. Les autorités ont annoncé lundi la mise en ligne de 20'000 nouvelles places pour recevoir une première dose de sérum contre le Covid-19 dans les deux semaines qui viennent. Ces ouvertures font suite à une livraison du producteur Moderna.

La Direction de la santé indique que les rendez-vous seront ajoutés régulièrement à partir de ce lundi et jusqu’à jeudi et non à des moments précis en journée.

À noter que dans le canton de Berne, la vaccination est ouverte à toutes les personnes de plus de 18 ans et selon la réglementation de l’OFSP, les personnes guéries du Covid-19 ne doivent recevoir qu'une seule injection.





Camion de vaccination

Un camion de vaccination est entré en service lundi. Il a pour mission de se rendre dans les communes excentrées et peut vacciner jusqu’à 500 personnes par jour. Les habitants des communes concernées recevront un dépliant pour être informés de son arrivée. /comm-vre