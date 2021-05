Un demi-million de doses injectées

Le canton de Berne a franchi lundi la barre du demi-million de doses de vaccin administrées. La cinq cent millième dose a donné lieu à une courte cérémonie à Niederbipp, dans le camion de vaccination. Jusqu'à maintenant, 340'000 personnes environ ont reçu au moins une dose de vaccin et 170'000 sont complètement vaccinées, ce qui représente plus de 16% de la population. Il est à noter que la couverture vaccinale progresse nettement plus vite que dans le reste du pays : tous les groupes cibles, sauf le groupe R (16-17 ans), ont accès à la vaccination, précisent les autorités dans un communiqué diffusé mardi.







Jusqu'à 20'000 doses par jour



Les Bernoises et les Bernois qui souhaitent se faire vacciner ont à leur disposition dix centres et quelque cabinets de vaccination, 300 médecins de famille et une centaine de pharmacies. À l’heure actuelle, le rythme de la vaccination se situe aux alentours de 12'000 doses par jour en semaine. Dès que les vaccins seront disponibles en quantité suffisante, il pourra monter à 20'000 doses par jour.





Précision concernant les entreprises



Le canton de Berne mène les projets pilotes de vaccination en entreprise chez BLS, chez BernMobil et aux CFF avec son partenaire Health & Medical Service AG. Certaines entreprises ont annoncé avoir été contactées par une fondation dénommée Orphan Healthcare (OHC), qui prétend agir sur mandat du canton. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration précise dans son communiqué qu’elle ne collabore pas avec la fondation OHC, qu’elle n’a conclu aucun contrat avec elle et qu’elle ne lui a donné aucun mandat. /comm-oza