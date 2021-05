Davantage de souplesse dans les restaurants

Le Conseil-exécutif s’est prononcé ce mercredi sur les prochains assouplissements des mesures anti-Covid au niveau fédéral. Il s'agit de la phase 4 qui débutera à la fin du mois. Dans l’ensemble, le gouvernement salue les propositions du Conseil fédéral, qui correspondent à l’évolution positive de la situation : moins de cas de contaminations au quotidien, et aussi moins de pression sur les hôpitaux. Mais quelques ajustements sont demandés. Par exemple, pour les manifestations, le Conseil-exécutif suggère de relever de 15 à 50 le nombre maximal de personnes qui peuvent se rencontrer en privé. Davantage de souplesse est aussi demandée dans les restaurants. Obliger les clients à porter le masque, sauf quand ils boivent ou mangent, est trop contraignant, et qui plus est difficile à faire respecter selon les autorités cantonales. Le masque doit pouvoir être rangé dès que les clients sont assis, même à l’intérieur. Enfin, le nombre de convives autour d’une même table devrait être relevé de quatre à dix.







Retour à la vie normale en octobre



Les décisions sont attendues pour ces prochains jours. Et le Conseil-exécutif voit même plus loin : il appelle déjà la Confédération à lever toutes les restrictions et mesures, sans distinctions, ceci à partir du 1er octobre. Un retour à la vie normale, à condition qu'une nouvelle mutation du virus contre laquelle le vaccin serait impuissant n'apparaisse entre-temps. /comm-oza