Vers un soutien aux grandes manifestations

Le canton de Berne veut participer aux mesures prévues par la Confédération en faveur des grandes manifestations. L’aide concerne celles qui devraient être annulées ou reportées au dernier moment en raison Un crédit-cadre plafonné à 25 millions de francs sera soumis au Grand Conseil, selon un communiqué diffusé mercredi. La mesure est nommée « Parapluie de protection ». Elle sera déployée du 1er juin au 30 avril 2022 et doit venir en aide aux manifestations d’envergure, c’est-à-dire celles qui ont une portée supracantonale et qui accueillent au moins 1000 personnes par jour. Dans le canton de Berne et selon les premières estimations, environ 200 manifestations rempliraient ces critères, et parmi elles, la Foire de Chaindon. Son président a annoncé il y a quelques jours l’annulation de l’édition 2021. Ervin Grünenwald voit évidemment d’un très bon œil ce potentiel coup de pouce des autorités :