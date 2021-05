Quadruplé européen pour la HE-Arc

La HE-Arc a dominé de la tête et des épaules une compétition européenne. Cinq équipes formées d’étudiants de 3e année en systèmes informatiques embarqués représentaient la Haute Ecole Arc lors de la finale européenne de la NXP Cup. Le duo formé du Tramelot Joe Leiber et du Biennois Dylan Hostettler est monté sur la première marche du podium. Au total, quatre équipes de la HE-Arc ont terminé aux quatre premières places. La compétition consistait à programmer une petite voiture autonome pour qu’elle fasse le tour d’un circuit le plus rapidement possible. La NXP Cup réunissait une centaine d’équipes issues de hautes écoles de pays d'Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

En raison de la crise sanitaire, la compétition s’est déroulée dans chacune des hautes écoles participantes. Pour la HE-Arc, elle a eu lieu le 26 avril dernier au Parc technologique de St-Imier. L’établissement avait déjà brillé lors de cette finale européenne en remportant le titre en 2015, 2016 et 2019. /comm-nmy