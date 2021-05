Bouffée d'oxygène dès lundi pour les restaurants, le sport et la culture

Dès lundi, les restaurants pourront rouvrir complètement. Les tables à l'intérieur devront être limitées à quatre, celles en terrasses à six personnes. Tous les clients devront s'asseoir et remettre leurs coordonnées. Le masque sera obligatoire uniquement pour se déplacer. La fermeture imposée de 23h à 6h est levée.

Manger et boire sera à nouveau possible lors d'événements publics, à condition toutefois d'être assis et d'avoir remis ses coordonnées. Quant aux manifestations publiques organisées dans des restaurants, comme des projections publiques ou des concerts, elles sont à nouveau permises moyennant le respect des règles applicables aux établissements de restauration.





L'heure des retrouvailles

Les événements avec public pourront se dérouler à l'intérieur en présence de 100 personnes au lieu de 50, ou jusqu'à la moitié de la capacité de la salle, et à l'extérieur, en présence de 300 personnes au lieu de 100. Cela vaut aussi pour les cérémonies religieuses. Les places assises ne devront plus être attribuées de manière fixe, le masque et la distance suffisant.

Les réunions comme les visites guidées ou les assemblées de sociétés pourront se tenir avec un maximum de 50 personnes au lieu de 15. C'est aussi valable pour les réunions comme les mariages ou anniversaires qui se déroulent hors du domicile.

Pour les réunions privées à la maison par contre, la limite passe de 10 à 30 participants dans les espaces fermés et de 15 à 50 dehors. Pour les manifestations dans l'espace public, il n'y a plus aucune restriction.

Le sport amateur pourra désormais se pratiquer par groupe de 50 personnes au lieu de 15. Les compétitions de sports d'équipe restent interdites à l'intérieur. La danse ou la lutte sont autorisées à l'intérieur sans masque mais pas à plus de quatre. Les bains thermaux et les centres de wellness peuvent rouvrir.

Les amateurs de culture populaire sont soumis aux mêmes règles que le sport: les concerts et spectacles sont à nouveau autorisés. Pour les fanfares, l'espace est réduit de 25 mètres carrés à 10 par personne. Les choeurs peuvent à nouveau donner des concerts en plein air.





Hautes écoles et homeoffice

Les hautes écoles ne seront plus astreintes à la limite des 50 personnes et pourront reprendre leurs activités presque normalement. Le travail à domicile quant à lui n'est plus obligatoire mais simplement recommandé pour les entreprises qui peuvent procéder à un dépistage hebdomadaire du personnel.

Le retour au bureau doit se faire de manière progressive afin de ne pas compromettre la campagne de vaccination. Une fois que toutes les personnes qui le souhaitent se seront fait vacciner, le homeoffice pourra être assoupli sans qu'il soit nécessaire de procéder aux tests réguliers.





Exceptions pour les quarantaines

Enfin, les dispositions pour les quarantaines sont aussi assouplies. Toute personne guérie ou vaccinée en est exemptée durant six mois. Il faut cependant pouvoir faire valoir une vaccination complète avec un produit approuvé en Suisse ou par l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Les moins de 16 ans sont aussi exemptés de quarantaine et de l'obligation de fournir un test de dépistage à l'entrée en Suisse. Les personnes en provenance de pays où des variants du virus préoccupants circulent ne peuvent pas bénéficier de cette exception.

Comme cette quatrième étape de réouverture va bien au-delà du plan initial, le Conseil fédéral ne prévoit plus qu'un dernier paquet d'assouplissements qui interviendra avant la pause estivale. Il devrait consulter les milieux concernés dès le 11 juin et prendre une décision le 23 juin pour une entrée en vigueur le 1er juillet. A l'origine, la phase de normalisation était planifiée en août. /ATS-gtr