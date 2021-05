Un camion de vaccination à Moutier

Le camion de vaccination contre le Covid-19 va faire halte à Moutier. Les autorités prévôtoises ont indiqué vendredi dans un communiqué qu’il sera stationné à la Sociét’halle les vendredis 4 juin (première injection) et 2 juillet (seconde injection) de 08h30 à 13h et de 14h à 18h30. Les personnes qui souhaitent se faire vacciner doivent au préalable s’inscrire sur VacMe. Elles pourront ensuite prendre un rendez-vous au moyen du code QR sur le site internet de la commune de Moutier dès vendredi 28 mai à 12h ou en scannant le code QR qui figure sur les affiches posées dans la cité prévôtoise. Les autorités précisent encore qu’il faut pouvoir se rendre aux deux rendez-vous. Les personnes qui ont contracté le coronavirus doivent attendre six mois avant de pouvoir se faire vacciner. Cette opération est organisée par la cité prévôtoise et le canton de Berne. /comm-sbo