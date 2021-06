Covid : nouveau tableau de bord complet

Un nouveau tableau de bord avec les chiffres du Covid-19 pour le canton de Berne. Depuis ce mardi, de nombreuses informations sont disponibles sur le site internet cantonal. Sur ce nouveau registre, on trouve le nombre de cas de la veille (y compris le nombre de tests réalisés et le nombre de tests positifs parmi eux), le taux de positivité, le nombre de décès, le nombre actuel de personnes en quarantaine ou en isolement, le nombre d’hospitalisations (y compris les hospitalisations en unité de soins ordinaires ou en unité de soins intensifs avec ou sans assistance respiratoire) et les chiffres totaux depuis le début de la pandémie (cas confirmés en laboratoire et décès), ainsi que l’incidence sur sept jours dans le canton de Berne, qui est présentée sur une carte par commune et par arrondissement administratif.

En ce qui concerne la vaccination, ce nouveau tableau de bord recense le nombre de personnes inscrites, le nombre de personnes ayant reçu une ou deux doses de vaccin et le nombre de rendez-vous disponibles. En outre, le nombre de personnes enregistrées et désireuses de se faire vacciner s’affiche sur une carte par arrondissement administratif.

Les chiffres-clés sont générés en partie par de nouvelles sources de données, si bien que le nombre de cas entre le samedi et le dimanche n’apparaissent plus séparément pour l’heure. Vous pouvez découvrir ce nouveau tableau de bord des chiffres du coronavirus dans le canton de Berne ici. /comm-lyg