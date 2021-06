Covid : le canton de Berne va délivrer des certificats à l'essai

L'Office fédéral de l'informatique a désigné le canton de Berne comme canton-pilote pour les certificats de vaccination. Le canton délivrera les premiers certificats à titre d'essai dans la semaine à venir.

Concrètement, toute personne ayant donné son accord pour un certificat de vaccination via l'app « vacme » du canton de Berne recevra un SMS après la deuxième vaccination. Y figurera un lien vers le certificat de vaccination, a annoncé vendredi la Direction cantonale de la santé.

Dans le canton de Berne, 83% des personnes inscrites à « vacme » ont souscrit au transfert automatique des données pour un certificat. Ceux qui n'ont pas encore donné leur consentement peuvent encore le faire via l'application ou par téléphone.

Le code QR fournira des informations sur la protection vaccinale. Les gardes-frontières, par exemple, peuvent le lire rapidement au moyen d’une application de vérification.





Environ 250'000 personnes entièrement vaccinées

Dans le canton de Berne, quelque 250'000 personnes ont pu être entièrement vaccinées, soit plus de 28% de la population de plus de 16 ans. Près de 700'000 doses de vaccin ont été administrées depuis le 11 janvier.

« Si les quantités de vaccins livrées restent les mêmes, toutes les personnes enregistrées à ce jour pourront recevoir au moins une première injection avant la fin juin », a précisé la Direction de santé, des affaires sociales et de l'intégration (DSSI).

Depuis cette semaine, toutes les personnes de plus de 16 ans ont la possibilité de se faire vacciner et donc de s’enregistrer. La vaccination des 16-17-ans débutera le 11 juin. Les 6000 premiers rendez-vous pour ce groupe sont mis en ligne ce vendredi à 15h. Seul le vaccin de Pfizer/Biontech étant utilisé, la DSSI a mis en place des procédures de vaccination spéciales dans les centres de Tavannes, Bienne, BernExpo, Langenthal et Thoune.

« La couverture vaccinale est encore trop faible pour abandonner les mesures de protection », avertit le canton. Bien que les hospitalisations dues au coronavirus soient au plus bas depuis octobre dernier, la médecin cantonale Linda Nartey appelle la population à « faire attention pendant les mois d’été ». /ATS-nmy