Ecoles : succès des tests rapides Covid

Des tests répétitifs pour le Covid-19 ont lieu dans les écoles du canton de Berne depuis le 3 mai. Dans le cadre de cette opération basée sur le volontariat, jusqu’à 100'000 élèves et membres du personnel des écoles sont dépistés. Le canton de Berne a mis en place pour ses écoles le dispositif de test le plus étendu de Suisse, s'est réjouie lundi matin la Direction de la santé publique. Le but des tests répétitifs est de maintenir l’enseignement présentiel à l’école obligatoire et d’accompagner les assouplissements croissants dans différents domaines. Il est prévu que les tests à large échelle se poursuivent jusqu’à trois semaines après les vacances d’été.





Protection civile sur le front



Les tests répétitifs sont pratiqués sur des pools d’échantillons, c’est-à-dire que le laboratoire analyse jusqu’à dix échantillons de salive en même temps. Si un échantillon poolé est testé positif, les personnes qui y ont contribué sont testées une nouvelle fois individuellement. Dans le canton de Berne, c’est là que la protection civile entre en action : des équipes mobiles sont envoyées dans les établissements concernés du primaire ou du secondaire I pour effectuer les tests individuels. Selon les autorités, cet engagement démontre la grande utilité des civilistes dans la lutte contre la pandémie. /comm-oza