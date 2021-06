Nouveaux rendez-vous de vaccination

Le canton de Berne met en ligne pour la semaine 45'000 nouveaux rendez-vous pour une première injection après la livraison à la Suisse de doses de vaccin Moderna pendant le week-end. En outre, 10'000 premiers rendez-vous peuvent être pris directement dans les cabinets médicaux et 3'000 autres dans les pharmacies. Si le second rendez-vous tombe pendant vos vacances d’été, vous avez la possibilité de vous faire administrer la dose jusqu’à six semaines après votre première injection. Si vous prenez rendez-vous pour la première fois, un intervalle de quatre à cinq semaines maximum est prévu entre les injections et il ne peut pas être prolongé pour le moment.



Une quantité équivalente de doses Moderna est attendue pour la semaine prochaine. Le canton ouvrira alors de nouveaux créneaux et informera notamment via Alertswiss et les médias sociaux. Pour rappel, le site internet du canton propose toutes les informations à jour sur la vaccination, l’enregistrement et l’inscription. /comm-oza