Cortébert et Corgémont donnent leur feu vert à l’éolien

L’avenir du parc éolien du Jeanbrenin se jouait lundi soir. Les ayants droit de Cortébert et de Corgémont étaient réunis en assemblée et ils ont validé le plan de quartier. Ce dernier doit aboutir à la libération du permis de construire. C’est donc une étape primordiale qui a été franchie en vue de la concrétisation de ce projet, qui se veut une prolongation du parc éolien de Mont-Crosin. Trois éoliennes doivent être érigées sur les hauteurs, au nord des deux villages, au lieu-dit Jeanbrenin. Aucune opposition n’avait été formulée par les habitants des communes concernées début avril. En revanche les associations Paysage Libre Suisse et BEJUNE s’étaient manifestée avec le dépôt d’une opposition. Avec elles, une cinquantaine de citoyens, de Tramelan surtout. C’est que les trois turbines feront face à la localité voisine, avec un fort impact visuel et sur la bio-diversité selon les opposants. Lundi soir, c’est donc le volet politique qui a trouvé son épilogue. Sur le plan juridique en revanche, la bataille est en passe de se poursuivre. /oza + ami