Une nouvelle cheffe pour le personnel biennois

Le poste de responsable du Département du personnel de la ville de Bienne sera réoccupé dès le 1er août 2021. Après l'annonce du départ de Nathalie Leschot, le Conseil municipal a annoncé mercredi l'engagement de Ruth Perracini-Liechti. Agée de 53 ans et au bénéfice d'une expérience de plus de vingt ans dans le domaine des ressources humaines, elle aura pour mission de poursuivre l'évolution du département vers l'ère digitale et d'en assurer la transition tout en soutenant l'ensemble des directions. /comm-oza