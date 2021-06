Les élus démissionnaires s’expliquent

Les partis ne disparaissent pas

Aujourd’hui, une minorité conséquente de la population prévôtoise n’est plus représentée au Conseil de ville. Mais les élus démissionnaires présents ce mardi se défendent d’abandonner leurs électeurs à leur sort : « J’ai pu rencontrer plusieurs personnes qui désirent rester dans le canton de Berne, détaille Morena Pozner. Tous, à l’unanimité, me disent qu’on a bien raison ». Patrick Tobler a tenu à rappeler que les partis continuent d’exister : « Si des personnes désirent être candidates aux prochaines élections, nous n’allons certainement pas les en empêcher ». Et le président de l’UDC promet qu’il continuera à suivre les dossiers : « On peut encore écrire une lettre, faire un référendum, écrire un communiqué. La vie politique continue à Moutier ». /vja