Vaccination simplifiée dans le canton

La vaccination contre le Covid-19 est simplifiée dans le canton de Berne. Il est désormais possible de se faire piquer sans rendez-vous. Cette offre s’adresse surtout aux personnes qui rencontrent des difficultés techniques ou linguistiques pour s’enregistrer peuvent se faire aider sur place durant les heures d’ouverture. Le canton de Berne rappelle ce matin que de nombreux rendez-vous sont encore ouverts dans tous les lieux de vaccination. C’est donc le moment idéal pour trouver un créneau à proximité de chez soi. Il précise encore que le certificat de vaccination est émis automatiquement quelques minutes après la seconde injection. Il permet, par exemple, d’accéder aux grandes manifestations ou de voyager bientôt à l’étranger. A noter que toutes les personnes de 12 ans et plus sont admises à la vaccination dans le canton de Berne. Plus d’information ici. /comm-ami