Des cartes pour savoir où jouer à Bienne

Parcs, places de jeux ou terrains de sports se retrouvent désormais sur deux cartes à Bienne. Les InfoQuartiers municipaux ont réalisé cette opération pour permettre aux enfants et aux parents de trouver où ils peuvent rencontrer d’autres personnes à l’extérieur. Sur ces documents, intitulés « Grandir à Bienne-est » et « Grandir à Bienne-ouest », la présence de crèches et d’écoles est aussi signalée. Les personnes intéressées peuvent retrouver ces nouveaux documents sur le site internet de la Ville ainsi que dans les InfoQuartiers. /comm-amo