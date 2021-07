Berne: appel au personnel de santé à au moins se faire tester

Le canton de Berne recommande « instamment » au personnel de santé et au personnel soignant non vaccinés contre le Covid-19 de se faire tester régulièrement, tous les 5 à 7 jours. La Direction de la santé (DSSI) l'a fait savoir vendredi aux institutions concernées. La recommandation « pressante » vise à ne pas réduire à néant les efforts déployés ces derniers mois pour protéger la population vulnérable, a indiqué la DSSI. Les établissements médico-sociaux (EMS) et les autres institutions de santé doivent aussi instaurer un dispositif de gestion des accès pour les visites. Le taux de vaccination du personnel soignant et du personnel soignant demeure trop faible, précise le communiqué. Ces derniers ont pourtant la possibilité de se faire vacciner dans les institutions où ils travaillent. D'où l'appel dans leur direction à au moins se faire tester régulièrement. Le variant delta est devenu le variant dominant en Suisse, comme dans d’autres pays, rappelle la DSSI dans ses explications. « La mutation du virus se caractérise par un risque d’infection significativement plus élevé qu’avec les variants précédents.» /ATS