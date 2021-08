Le camion de vaccination s'arrête à St-Imier

Il sera possible de se faire vacciner à St-Imier mercredi. Le camion de vaccination du canton de Berne s’arrêtera dans la cité imérienne dans le cadre de sa deuxième tournée qui débute vendredi. Le semi-remorque sera stationné à la Rue du Temple, à proximité immédiate de la Place du Marché et de la collégiale. Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous, ni de s’enregistrer préalablement sur le site VacMe du canton pour recevoir l’injection. Une carte d’assurance-maladie et un document d’identité sont cependant nécessaires. La date de la deuxième injection est d’ores et déjà fixée : elle aura lieu le mercredi 15 septembre 2021 à l’Espace Beau-Site. /comm-vre