Fort engouement pour la vaccination sans rendez-vous à Moutier

La vaccination contre le Covid ralentit en Suisse et dans la région, mais des actions se mettent en place pour tenter d’inverser cette tendance. À Moutier, le docteur Geoffroy Horton et la Municipalité proposent ce mois trois séances d’injections sans rendez-vous à la Sociét’Halle. La première a eu lieu lundi et elle a rencontré un franc succès. Entre 40 et 60 personnes étaient attendues. Au final, 106 vaccinations ont été réalisées. Un détail administratif a toutefois posé problème à de nombreux patients. En effet, les autorités sanitaires demandent une inscription sur le site du canton de Berne et un QR code avant de pouvoir recevoir une injection, même si l’opération a lieu sans rendez-vous. Or, une partie des candidats au vaccin ignorait ce prérequis ou ne savait pas comment procéder.





Le SeJAC à la rescousse

L’équipe de vaccination a été complètement débordée par ces obstacles administratifs. Elle sera ainsi renforcée pour les prochaines séances et pourra également compter sur le Service de la jeunesse et des actions communautaires (SeJAC). Plusieurs jeunes seront dépêchés sur place pour assister les personnes qui ne sont pas encore en possession d’un QR code. « Il faut penser à ces gens-là et aller les rejoindre dans les possibilités qu’ils ont ou qu’ils n’ont pas de faire des démarches », souligne Geoffroy Horton. Ce dernier espère aussi viser la population migrante avec une telle campagne de vaccination. Pour lui, de nombreuses personnes sont prêtes à se faire vacciner, mais elles trouvent les démarches trop compliquées. Il est donc indispensable de faciliter l’accès.