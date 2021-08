Il n’y aura pas d’école ménagère au passage de l’Ours à Moutier

Coup de tonnerre à Moutier. L’épineux dossier de l’école ménagère ne verra pas le jour au passage de l’Ours. Propriétaire du bâtiment qui aurait pu être mis en location pour une durée de 20 à 30 ans, Laurent Schaffter laisse tomber le projet, pourtant validé par le Conseil de Ville fin juin. Le vote du législatif prévôtois a été combattu par un référendum, déposé à la chancellerie municipale au début du mois. Mais Laurent Schaffter n’a plus envie de se battre. L’entrepreneur estime les pertes entre 150 et 200'000 francs pour lui et explique sa décision: