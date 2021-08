Des exemples de Covid longs contrés par la vaccination

Un Neuchâtelois, qui préfère garder l’anonymat, en a également fait l’expérience. Après avoir contracté le coronavirus en octobre 2020, il a continué de souffrir de vertiges, de maux de tête et d’une grosse fatigue. Ses symptômes ont presque entièrement disparu 4 à 5 jours après avoir reçu une dose de vaccin contre le coronavirus.

Pour l’heure, le lien de cause à effet entre la vaccination et l’atténuation des symptômes du Covid long n’est toutefois pas prouvé scientifiquement et l’effet placebo pourrait également jouer un rôle. On retrouve Alessandro Diana :