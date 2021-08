Nouvelle prison construite à Prêles ou à Witzwil

Une nouvelle prison régionale et un établissement pénitentiaire vont voir le jour dans le canton de Berne. Reste à savoir où les deux structures vont s’implanter dans la région Jura bernois-Seeland. Elles accueilleront 250 places au total : 100 seront dévolues à la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté et 150 places pour l’exécution judiciaire en milieu fermé. Les autorités cantonales ont présenté jeudi matin les deux sites qu’ils ont retenus.

L’un se situe dans le Jura bernois à Prêles où se trouvait l’ancien foyer d’éducation et l’autre dans le Seeland sur le site de l’établissement pénitentiaire de Witzwil. Philippe Müller, directeur de la sécurité revient sur le choix de ces deux sites :