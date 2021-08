Le monde en cause : Joséphine Baker au Panthéon français

L’artiste, résistante et militante anti-raciste Joséphine Baker va entrer au Panthéon le 30 novembre prochain. Une pétition avait été lancée en 2013 par sa famille, pour « oser Joséphine Baker » dans le temple parisien qui accueille les principales personnalités qui ont marqué l’Histoire de France. L’information de son entrée au Panthéon a été confirmé ce dimanche par le journal Le Parisien et l’Elysée. L’artiste franco-américaine, grande amoureuse de Paris, y sera donc représentée à tout jamais. Et c’est important sur plusieurs points, Alexandre Rossé :