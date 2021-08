Restos, cinés et musées ne seront accessibles qu'avec un certificat Covid

Les hospitalisations augmentent fortement depuis quelques semaines, note le gouvernement dans un communiqué. Une situation qui s'explique par plusieurs raisons. La Suisse fait pâle figure en matière de vaccination par rapport à ses voisins. Seuls 56% de sa population a reçu au moins une dose contre 63% dans l'Union européenne.

Le variant delta est par ailleurs plus contagieux. Plusieurs vacanciers ont rapporté le coronavirus dans leurs bagages. Les mesures ont été progressivement levées, notamment l'obligation du télétravail ou l'interdiction des cours en présentiel dans les hautes écoles. Et la population a changé ses comportements.

Avec l'arrivée de la saison froide et la reprise des cours, le développement de la situation épidémiologique est difficile à prédire, estime le Conseil fédéral. Or, il n'est pas possible d'attendre une surcharge des hôpitaux pour agir. Le gouvernement a donc mis mercredi en consultation à titre préventif une extension du certificat Covid pour les plus de 16 ans jusqu'au 30 août.





Terrasses toujours accessibles

Pour faire simple, l'actuelle obligation du passe sanitaire pour les discothèques et les salles de danse doit être étendue aux activités de loisirs se déroulant à l'intérieur. Il sera ainsi demandé dans les salles des restaurants, bars et clubs, soit à l'entrée, soit au premier contact avec le client.

La mesure ne sera en revanche pas appliquée aux terrasses ni aux employés. Ces derniers pourront toutefois faire tomber le masque s'ils disposent d'un certificat. Il sera également toujours possible de passer une nuit à l'hôtel sans présenter son sésame.

Concerts, pièces de théâtre, matchs de foot ou mariages ne seront eux accessibles qu'avec un passe sanitaire. Tout comme les centres de loisirs, à l'image des musées, des zoos, des centres de fitness, des parcs aquatiques, des salles d'escalade, des casinos ou des bains thermaux.

Les messes, les funérailles, les événements politiques ou religieux, les entraînements sportifs ou les répétitions musicales jusqu'à trente personnes seront eux exemptés de l'obligation. Les participants devront cependant porter un masque. Les manifestations en plein air restent elles autorisées aux conditions actuelles.





Sous condition au travail

L'utilisation du certificat Covid au travail sera aussi clarifiée. Les employeurs doivent pouvoir vérifier l'existence d'un passe sanitaire si cela permet de définir des mesures de protection adaptées ou de mettre en oeuvre un plan de dépistage.

Nouvelle mesure encore pour les discothèques et les salles de danse. Elles devront relever les coordonnées de leurs clients pour faciliter le traçage des contacts.

Le tour de vis proposé risque de soulever de nombreux mécontentements. D'autant plus que la Confédération ne prendra plus en charge les tests nécessaires à l'obtention du certificat dès le 1er octobre. D'aucuns pourraient y voir une obligation déguisée de vaccination. Toute personne vaccinée ou guérie pourra elle toujours obtenir gratuitement le sésame sanitaire. /ATS