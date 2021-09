40 millions de francs en plus en faveur de la vaccination

Le gouvernement bernois approuve un crédit complémentaire de 40 millions de francs pour la mise en œuvre de la campagne de vaccination contre le Covid-19 en 2021. Le Grand Conseil avait accordé un premier crédit de 25 millions dans le même but le 9 décembre 2020. La campagne cantonale de vaccination a démarré le 1er janvier, a rappelé jeudi le Conseil-exécutif du canton de Berne dans un communiqué. Depuis, plus d'un million de doses ont été administrées et la moitié de la population adulte est complètement vaccinée.

Au pic de la campagne, plus de 15'000 injections par jour ont été pratiquées à travers un canton qui compte plus d'un million d'habitants. Celles-ci ont été réalisées dans dix centres de vaccination, plusieurs centaines de cabinets médicaux et des dizaines de pharmacies.

La planification et les coûts prévisionnels établis en décembre 2020 ne pouvaient pas anticiper toutes les évolutions, estime l'exécutif. Elle reposait sur l'hypothèse que la campagne serait menée à bien en quelques mois et que les capacités de vaccination seraient pleinement utilisées. /ATS-tbu