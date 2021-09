Bienne accueille le camion de vaccination

Se faire vacciner contre le Covid-19 sans prise de rendez-vous, ce sera possible mercredi et jeudi à Bienne. Après avoir constaté que les rendez-vous pour se faire piquer étaient très demandés dans la capitale seelandaise, la direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration a décidé d’y envoyer son camion de vaccination. Il se parquera sur l’esplanade du Palais des Congrès et accueillera les candidats à la vaccination de 10 à 16 heures.

Les personnes intéressées se présenter sur place avec une carte d’assuré, une pièce d’identité et si possible un carnet de vaccination. /comm-cwi